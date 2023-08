Heute vor 79 Jahren wurde "Teddy" ermordet

Ernst Thälmann, liebevoll von vielen seiner Freunde, Genossen und Mitstreiter Teddy genannt, war der Vorsitzende der revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und bereits kurz nach der Errichtung des Hitlerfaschismus 1933 verhaftet worden. Erst in die Gestapo-Hölle Moabit verschleppt, gequält und gefoltert, wurde er 1937 in das Gerichtsgefängnis Hannover gebracht, später in die Justizvollzugsanstalt Bautzen. In den elf Jahren ahren Einzelhaft blieb er der kommunistischen Freiheitsideologie treu.

Von ihm stammen die berühmt gewordenen Sätze:

"Einen Finger kann man brechen. Aber fünf Finger bilden eine Faust!"

"Wer Hindenburg wählt - wählt Hitler! Wer Hitler wählt - wählt den Krieg!"

"Stalin bricht Hitler das Genick!"

Am morgigen 19. August um 10.00 Uhr findet in Halle/ Saale am Thälmann-Denkmal, An der Waisenhausmauer 8 eine Gedenkveranstaltung für den Arbeiterführer statt.

Keinen Fußbreit den Faschisten!

Für das sofortige Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!

Nein zu Ausbeutung, Unterdrückung und der weiteren Zerstörung unserer Umwelt durch die kapitalistische Profitwirtschaft!

Nein zur volksfeindlichen Politik der Ampelregierung und der faschistoiden Demagogie der AfD!

Diskutieren wir über eine echte Alternative: Sozialismus!

Jetzt selbst aktiv werden: Macht mit in der neuen Friedensbewegung gegen Faschismus und imperialistischen Krieg!

Kommt zum 1. Weltkongress der antiimperialistischen und antifaschistischen internationalen Einheitsfront vom 4. bis 6. September 2023 nach Truckental in Thüringen. Er beginnt mit einem Besuch des KZ Buchenwald mit Kranzniederlegung und Festakt.