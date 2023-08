... In der ukrainischen Gesellschaft macht sich Kriegsmüdigkeit breit. Eine Frau aus einer kleinen Stadt aus der Zentralukraine, erzählte, wie vereint die Ukraine zu Beginn des Krieges war. Die Menschen engagierten sich, kochten füreinander, brachten den Soldaten Essen. Jetzt herrsche dagegen ein Gefühl von kollektiver Enttäuschung.

Andere blicken bange auf den kommenden Winter. Ihre Häuser sind beschädigt, die Fenster sind kaputt – aber es fehlt das Geld, sie zu reparieren. Es gibt die Hoffnung, die Regierung in Kiew könnte dafür aufkommen, aber auch ihr fehlt das Geld.

Was die Washington Post schildert, sind Momentaufnahmen. Die Verluste und Schäden an Menschen, Wohlstand und Material sind jetzt schon enorm – was aber, wenn sich der Krieg noch über Jahre hinzieht? Verluste und Schäden, mit denen zu rechnen ist, sind noch nicht absehbar, aber man kann davon ausgehen, dass sie das aktuelle Maß deutlich überschreiten. ...

