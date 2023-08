Häufung von Umweltkatastrophen

Aktuell sind Teile von Österreich, Slowenien und Kroatien von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen. Rote Fahne News berichtete auch darüber. Derartige Umweltkatastrophen ereignen sich in Europa inzwischen Jahr für Jahr. ...

Dazu muss auch noch ein weiterer Punkt gesehen werden:

Die Beobachtungen in unseren Breiten, also in Mitteleuropa, sagen: Seit einer Reihe von Jahren wird es im Frühsommer heiß, dieses Jahr besonders, und sehr trocken. Bilder von regelrecht verbrannten Wiesen durch Sonnenbrand und Wassermangel haben wir alle gesehen. Dem folgt - seit einigen Jahren jedes Jahr – in der zeit von Juli bis August ein paar Wochen Regen - auch mit heftigen Regengüssen - wie wir es auch jetzt erleben. Mit extremen Auswirkungen wie dieses Jahr in Südosteuropa (siehe oben) oder letztes Jahr im Ahrtal.

Das ist kein Zufall mehr, dass das regelrecht an den Monaten beobachtbar ist.

Und wir können uns auch nicht davor verschließen, anzuerkennen, dass diese Witterungen in Zyklen auftreten, die wir früher als typisch für in den Tropen auftretend in den Schulen (Schulbildung DDR) gelernt haben.

Soll heißen: Wir haben in Mitteleuropa, die Beobachtung der letzten Jahre lehrt das, solche Zyklen - Trockenzeit (im Juni) und jetzt, im Juli / August Regenzeit. Auch das sind klare Anzeichen der Klimaveränderung, vielleicht gar eine Art Verschiebung der Klimazonen. ...