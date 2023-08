MLPD Lübeck und Frauenverband Courage weisen Verleumdungen entschieden zurück

Bei einem Treffen mit Kurden am 24. Mai 2023 gab ein Mitglied von IL offen zu, dass sie seit 2014 die Zusammenarbeit mit der MLPD ablehnt und sie bekämpft. Seit Jahrzehnten steht die MLPD auf Seiten des kurdischen Freiheitskampfes und ging auch im Dezember 2022 mit ihnen und jungen Leuten vom Komitee Defend Kurdistan gegen das faschistische Erdogan-Regime auf die Straße. Lüder Möller, Repräsentant der MLPD Lübeck, war von diesem Komitee zum Moderator der Demonstration bestimmt worden und es entwickelte sich unter ihnen eine solidarische und konstruktive Zusammenarbeit.

Das muss führende Kräfte der IL, die auch in dem Komitee arbeiten, alarmiert haben. Anschließend behaupteten sie auf einer Sitzung, Lüder sei ein „Frauenfeind“. Begründet wurde dies mit der angeblichen Aussage von ihm über ein IL-Mitglied, sie sei eine „Antifaschlampe“. Das ist ein Kampfbegriff von Faschisten gegenüber Linken, der nicht zum Sprachgebrauch von MLPD-Mitgliedern gehört. Offenbar sollte damit die MLPD in eine rechte Ecke gerückt und die solidarische Zusammenarbeit in der Kurdensolidarität gespalten werden.

Weiterhin wurde behauptet, Lüder habe einen „queerfeindlichen Zwischenfall in der Unklarbar“ provoziert. Lüder kannte diese Bar bis dahin gar nicht und queerfeindlich hat er sich noch nie geäußert. So etwas ist Rufmord. Weil er auch noch am 8. März auf der Frauentagskundgebung eine Solidaritätsadresse für die Einheit von Arbeiter- und Frauenbewegung am offenen Mikrophon eingebracht hatte, erhielt er Hausverbot im Solizentrum. Auf seine sachliche Richtigstellung reagierte das Solizentrum nicht und erhält die Verleumdungen aufrecht.

Es handelt sich nicht um einen „Streit unter Linken“. Der sollte sachlich und solidarisch ausgetragen werden. Sondern besonders IL und einige anarchistische Kräfte bekämpfen aus antikommunistischen Motiven die MLPD und versuchen mit widerlichen bürgerlichen Methoden, Arbeiter- und Frauenbewegung und die Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf zu spalten.

Deshalb hat die Regionalkonferenz Nord des überparteilichen Frauenverbands Courage eine Solidaritätserklärung veröffentlicht: "Die Regionalkonferenz Nord 1 vom Frauenverband Courage vom 5.8.23 mit Vertreterinnen des Bundesvorstand, Ortsvorständen und einer Europakoordinatorin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen erklärt ihre uneingeschränkte Solidarität mit den Vertreterinnen und Vertretern der MLPD Lübeck und besonders mit Lüder Möller gegen die antikommunistischen und persönlichen Angriffe. Als überparteilicher Frauenverband Courage stehen wir zu unseren Bündnispartnern, mit ihnen arbeiten wir schon über 30 Jahre vertrauensvoll und auf Augenhöhe zusammen. Lüder Möller war zu keinem Zeitpunkt während unserer gemeinsamen Zusammenarbeit sexistisch oder frauenfeindlich. Wir haben erlebt, dass ihm in seiner politischen Arbeit die Befreiung der Frau eine Herzensangelegenheit ist. Wir fordern Euch auf, die öffentlich vorgebrachten Lügen zurückzunehmen und Euch bei ihm zu entschuldigen.

Mit couragierten Grüßen Frauenverband Courage Regio Nord, i.A. Brigitte Gebauer, Magdalena Kurzeja"