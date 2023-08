Muntere Diskussion im Netz - Fortsetzung

"Flüchtlinge - wer soll alles bezahlen?"

Lass die Leute arbeiten und sie finanzieren sich selbst und zahlen noch in die Sozversicherung usw. ein. Aber sie dürfen nicht! Recherchier mal, was deutsche Monopole hierzulande noch an Steuern zahlen. DAS leert die Staatskasse! Die Kosten für alle Flüchtlinge liegen bei 26 Euro pro Bundesbürger pro Jahr. Das macht dich nicht arm! Es wäre genug Geld für alle da wenn die Superreichen aufhören würden Geld zu horten und mal was abgeben.

"Sind alles Wirtschaftsflüchtlinge!"

Und jetzt? Wer für Arbeit von NRW nach Bayern zieht ist auch ein Wirtschaftsflüchtling.

"Was für Flüchtlinge ?? Das sind alles junge Männer!"

Hast du einen Sohn? Haben junge Männer kein Recht, zu leben?

"Mich nervt es nur, dass Leute, die hierher kommen und Straftaten begehen, nicht einfach direkt abgeschoben werden."

Liegt aber auch daran dass 95 Prozent dieser Straftaten nur auf Facebook passieren.

"Ja mag sein, dass es so ist, aber warum will der Flüchtling nach Deutschland? Reicht doch im Land woanders hin oder ein Land weiter zu gehen, dann ist er aus seiner schlimmen Situation raus."

70 Prozent aller Flüchtlinge der Welt leben in ihren Nachbarländern! Und Frage: Bangladesch mit 170 Mio. Einwohnern wird vom Meer überschwemmt, weil die BRD, China, die USA & Co. ungehemmt CO2 ausstoßen. Wo ist es da dann noch lebenswert?

"Sie bezahlen ja auch Tausende Euro dafür, dass sie von Schleppern über das Meer gefahren werden - illegal."

Dafür arbeiten sie ein paar Monate und leben entsprechend arm, schmeißen von der Familie zusammen und andere brauchen eben ihre Rücklagen auf. Befass dich mit der Lage der Jugend oder der Arbeiter da. Kämpf lieber mit gegen die Ursachen, statt gegen die, auf denen der Mist abgeladen wird.

"Die meisten Katastrophen tun die sich doch selber an."

Wie bitte?! Welche meinst du? Dass seit 40 Jahren Krieg in Afghanistan ist? Dass Frankreich, die USA, China... Bodenschätze rauben? Unweltkatastrophen?...