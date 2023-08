Neue Corona-Variante verbreitet sich weltweit

Mario Fernandez, Gewerkschaftssprecher und Vorsitzender der Technol Eight Philippines Workers Union in Laguna ist seit dem 5. August im Zusammenhang mit einer Serie von Bedrohungen von Gewerkschaftsvorsitzenden in Süd-Tagalog massiver Beobachtung und Verfolgung ausgesetzt. Es begann damit, dass ein Mann zu ihm Kontakt aufnahm, der behauptete, Verbindungen zum philippinischen Lebensmittelkonzern Philfoods zu haben. Der Mann verfolgte Fernandez den ganzen Tag lang. Fernandez versuchte, das Geschehen auf Video aufzuzeichnen, wurde aber gestoppt. Ihm wurde zudem gesagt, dass sie seine Fotos und andere persönliche Informationen haben. Der Vorfall passierte nach der Vor-Wahl-Konferenz von Philfoods und nach dem Mord an Arbeiterführer Dandy Miguel. „Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Der Kampf für Arbeiterrechte ist wichtiger denn je“, sagt Fernandez, der auch zum Vorstand der Gewerkschaft KMU gehört. „Anstelle von höheren Löhnen steigt die Anzahl der Menschenrechtsverletzungen an Arbeitern in Laguna“, kritisiert Fe Valdeavilla vom Vorstand einer ebenfalls in Laguna ansässigen Arbeiterorganisation.