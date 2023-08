Neuer Vertrag zwischen den faschistischen Taliban und dem neuimperialistischen China

Es werden täglich 100 Tonnen Öl aus der Qashqari-Ölquelle gefördert.

Die Nachrichten berichten. „Derzeit gibt es im Ölgebiet Sar-e-Pul Qashqari zehn Bohrlöcher, von denen fünf aktiv sind. Darüber hinaus hat das afghanisch-chinesische Unternehmen mit der Bohrung von zwölf Bohrlöchern im Gebiet Qashqari und zwei weiteren Bohrlöchern in Aq Darya begonnen, das mit dem Zentrum der Provinz verbunden ist. Das chinesische Unternehmen wird Öl aus einer Fläche von 4500 Quadratmetern in den Feldern Qashgari, Zamardsai, Bazar Komi, Aghdaria und Angut in den Provinzen Sarpol, Jawzjan und Faryab fördern.“

Laut dem Bericht erklärte das „Ministeriums für Bergbau und Erdöl“: „Zuvor hatte Afghanistan die Ölförderung im Offshore-Gebiet Amu dem chinesischen Unternehmen ‚CPEIC‘ anvertraut. Der Vertrag für dieses Projekt wurde letztes Jahr unterzeichnet. Das chinesische Unternehmen wird Öl aus einer Fläche von 4500 Quadratmetern in den Feldern Qashgari, Zamardsai, Bazar Komi, Aghdaria und Angut in den Provinzen Sarpol, Jawzjan und Faryab fördern.“