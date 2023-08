Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich zur Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine. Das sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am heutigen Sonntag in Eindhoven anlässlich eines Besuchs von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der war nach einer Reise nach Schweden am Sonntagmorgen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Eindhoven gelandet. Hauptziel der Reise sei die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen „zum Schutz unserer Menschen vor dem russischen Terror“, teilte Selenskyj am Sonntag bei Telegram mit. Am Samstag hatte Selenskyj mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson eine weitere militärische Zusammenarbeit vereinbart. Die Kriegsziele der Ukraine und der NATO sind nicht weniger aggressiv als die Russlands. Die von Selenskyj heftig geforderten Waffen sind geeignet, den Krieg auf russisches Territorium auszuweiten. Sofortige Beendigung dieses Kriegs!