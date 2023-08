Nur noch 16 scharfe Solinger Messer für die United Front zu haben

In kürzester Zeit waren 184 Messer verkauft. Wer noch welche will, muss sich also beeilen. Preis: 5 Euro - oder mehr. Wir schicken sie auch per Post zu - das Porto von 1.60 Euro kommt dann dazu.

Um manche geäußerten "Unterstellungen" zu klären: Die produzierende Firma "Friedrich Engels & Cie GmbH" war kein cleverer Verkaufs-Fake von uns. Die Firma gibt es tatsächlich. Sie hat die Messer für uns geliefert und bedruckt. Dass wir unter den ca. 250 Solinger Schneidwaren-Firmen aber gerade diese Firma ausgesucht haben - das war allerdings kein Zufall.

Bestellungen an die MLPD Solingen. E-Mail: mlpd-solingen@email.de oder Telefon 0176-96243177.