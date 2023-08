Rechtsruck bei Vorwahlen

Das konservative Parteienbündnis "Gemeinsam für den Wandel" (Juntos por el Cambio) erhielt knapp 30 Prozent. Die regierende peronistische Koalition "Union für das Vaterland" (Union por la Patria) erreichte nur noch 28 Prozent.

Milei, der sich selbst als "Anarchokapitalist" bezeichnet, leugnet die Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur, die in den Jahren 1976 bis 1983 an der Macht war, will die Zentralbank abschaffen, den US-Dollar als offizielle Währung einführen, öffentliche Ausgaben kürzen, das Bildungs- und Gesundheitssystem privatisieren und das von der argentinischen Frauenbewegung hart erkämpfte Recht auf Schwangerschaftsabbruch wieder verbieten. Und er ist ein bekennender Erzfeind des Sozialismus.