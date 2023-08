Radevormwald

Runder Tisch gegen Rechts organisiert Veranstaltung zur 2. Pride Week Oberberg

Vom 14. bis zum 20. August findet die 2. Pride Week im Oberbergischen Kreis statt. Dazu hat der Runde Tisch in Radevormwald am 17. August 2023 eine Diskussionsveranstaltung vorbereitet, bei der auf die sexistische Propaganda von AfD & Co im Besonderen eingegangen wird.

Korrespondenz aus Radevormwald