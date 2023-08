Sarajewo: Tausende protestieren gegen Gewalt an Frauen

Tausende Menschen gingen am Montag in Bosnien-Herzegowina auf die Straße, um gegen Gewalt gegen Frauen und Behördenversagen zu protestieren. Am Freitag, dem 11. August, hatte ein Mann in Gradacac im Kanton Tuzla seine Ex-Frau brutal und bei laufender Kamera im livestream getötet und war dabei von zahlreichen Sadisten und Frauenfeinden auch noch angefeuert worden. Danach tötete er noch weitere Menschen und am Schluss sich selbst. In Sarajewo waren mehr als 1.000 Menschen auf der Straße, tausende waren bei der Beerdigung in Gradacac. Die Demonstrantinnen und Demonstranten fordern, dass geklärt wird, warum die Behörden nicht vorher eingriffen und warum eine Richterin es abgelehnt hatte, dem Mann ein Kontaktverbot zu seiner Ex-Frau aufzuerlegen.