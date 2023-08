SIPTU fordert die Regierung auf, ihre Position zum Sozialschutz für Feuerwehrleute klarzustellen

In dem an die Ministerin für Sozialschutz, Heather Humphreys, gerichteten Brief wurde hervorgehoben, dass diese Zahlungen für viele engagierte Feuerwehrleute, die keinen Zweitjob haben, eine wichtige Lebensader darstellen.

Karan O Loughlin, Organisator der öffentlichen Verwaltung und Gemeindeabteilung der SIPTU, sagte: „Etwa ein Drittel der Feuerwehrleute (rund 550) werden durch Sozialschutzzahlungen unterstützt. Es ist sehr schwierig, eine Anstellung zu finden, die es den Feuerwehrleuten ermöglicht, regelmäßig und sehr kurzfristig an den Einsätzen teilzunehmen.“

Darüber hinaus müssen engagierte Feuerwehrleute das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar sein. „Die Unterstützung durch den Sozialschutz ist daher von entscheidender Bedeutung, um Feuerwehrleute während dieser Rekrutierungs- und Bindungskrise im Dienst zu halten. Leider ist es klar, dass die Regierung versucht, diesen Streik zu beenden und übernommene Feuerwehrleute als Abschreckung für andere Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes einzusetzen“, die sich gegen schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen wehren könnten. „Es ist verabscheuungswürdig, gefährdeten Familien Sozialschutzzahlungen vorzuenthalten. SIPTU-Mitglieder des Retained Fire Service lassen sich von diesen hinterhältigen Taktiken nicht einschüchtern. Sie sind entschlossen, den Retained Fire Service zu retten, auch wenn die Regierung dies nicht tut.“

Der Organisator des SIPTU-Sektors, Brendan O’Brien, sagte: „Wir erhalten Berichte aus dem ganzen Land, dass die Zahlungen von engagierten Feuerwehrleuten wegen des Streiks verweigert werden.“ Die Arbeit von festangestellten Feuerwehrleuten ist Teilzeit und prekär … . Sie streiken aus diesem Beschäftigungsverhältnis, stehen aber weiterhin für andere Arbeiten auf normale Weise zur Verfügung. „Es gibt daher überhaupt keinen Grund, die Sozialschutzzahlungen einzustellen oder einzubehalten. Wir fordern den Minister auf, hierzu unverzüglich eine Klarstellung vorzunehmen.“