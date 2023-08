Solidarität gegen die Kriminalisierung der „Letzten Generation“

Ihre Proteste werden von Staatsapparat und Medien kriminalisiert. Dagegen wollten Genossen und Freunde der MLPD mit protestieren und ihre Solidarität ausdrücken. „Die Umweltverbrecher (RAG, RWE, VW...) bestrafen, nicht die Umweltkämpfer!“ stand u.a. auf unserem Transparent.

Da waren wir doch sehr erstaunt, als uns mehrere Ordner die Teilnahme an der Demo verbieten wollten, weil – Parteien nicht erwünscht seien. Sachliche Diskussionen über den notwendigen gemeinsamen Kampf, die Bündelung aller Kräfte zur Abwendung der Klimakatastrophe fruchteten nichts – es blieb beim Mantra „keine Parteien“. Damit die nicht den Protest dominieren ...

Auf dem Foto sieht man im unteren Teil des Transparents den „dominanten“ Schriftzug MLPD. Den hätten wir überkleben sollen, dann wäre unsere Teilnahme an der Demo „genehmigt“ worden. Das taten wir nicht, denn die Passanten sollen sehen, wer auf der Seite des Kampfes gegen die Verursacher der begonnenen globalen Umweltkatastrophe steht. Und solidarisch gegen die Versuche, ihn zu unterdrücken - trotz unterschiedlicher Meinungen, wie der Kampf zu führen ist. Und so schlossen wir uns nach einem – leider notwendigen – Hinweis auf unser Versammlungsrecht der Demonstration an.

Die Auseinandersetzung werden wir weiter führen.