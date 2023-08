Taurus-Marschflugkörper: Brandgefährliches Potenzial der Ausweitung des Krieges auf russisches Gebiet

Patriot-Flugabwehrsysteme, Schützenpanzer Marder, Leopard 2, Ausbildung von Kampfjet-Piloten - jetzt sollen Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz zögert noch, weil er nicht alleine den Kopf hinhalten will für eine damit offene und direkte Einbeziehung in den Krieg. Denn aufgrund ihrer Reichweite können die Marschflugkörper russisches Gebiet erreichen. Seine offen kriegshetzerischen Ampel-Partner fordern die Lieferung.

CDU-Scharfmacher Roderich Kiesewetter begründet seinen Vorstoß für die Taurus-Lieferung damit, dass „die Ukrainer kaum noch funktionsfähige Kampfflugzeuge haben“. Zudem sei es „strategisch

sinnvoll und politisch richtig, Einrichtungen in Russland anzugreifen“. (1) Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ergänzt: „Je größer die Reichweite, desto kürzer der Krieg.“ (2)

Das ist die offene Aufforderung, dass Deutschland direkt Kriegsbeteiligte wird und eine weitere Eskalation hin zur akuten Weltkriegsgefahr! Monatelang wurden Hoffnungen aufgebaut, dass mit der geplanten Offensive der ukrainischen Truppen der Krieg ein baldiges Ende finden könnte. Doch die „Offensive“ ist schon jetzt gescheitert.