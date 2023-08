Tote und Verletzte bei Zechenbrand

Hunderte Menschen protestierten am Donnerstag in der Stadt Sweida im Südwesten Syriens gegen die Anhebung der Treibstoffpreise durch die Assad-Regierung in dieser Woche. Sie blockierten Straßen, zündeten Reifen an und riefen Parolen gegen Präsident Bashar al Assad und sein Regime. In der Stadt in der Nähe der Grenze zu Jordanien leben viele Drusen. Die meisten Menschen in Syrien sind extrem arm und leiden unter der hohen Inflation.