Über 60 Repräsentanten der internationalen Bergarbeiterbewegung kommen in Thüringen zusammen

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf ein besonderes politisches und kulturelles Highlight lenken. Vom 31. August bis 3. September treffen sich in Thüringen über 60 Repräsentanten der internationalen Bergarbeiterbewegung aus 28 Ländern zu ihrer dritten Weltkonferenz. ... Vor dem Hintergrund der globalen Krisen und in Erwartung großer Gewinnsteigerungen verschärft sich die Jagd nach neuen Abbaugebieten. Dagegen sind Berichte spärlich, die darüber informieren, was das für die soziale Lage der Betroffenen und teilweise gravierende Umweltzerstörungen in den Regionen bedeutet.

Zum Charakter der Konferenz erklärt der Bergmann Andreas Tadysiak, Hauptkoordinator der Internationalen Koordinierungsgruppe: „Wir sind stolz, bei dieser dritten Konferenz nach 2013 in Peru und 2017 in Indien Gastgeberland zu sein. Die Delegierten sind Vertreter der kämpferischen Bergarbeiter und ihrer Familien aus ihrem jeweiligen Land und haben von ihnen das Mandat, sie auf dieser Konferenz zu vertreten. In vielen Ländern müssen sie enorme bürokratische Hürden überwinden. Teilnehmern aus Uganda und der Elfenbeinküste wird von den zuständigen Botschaften unterstellt, die Konferenz für eine illegale Bleibe in Deutschland zu missbrauchen. Aus mindestens weiteren zwei Ländern werden bislang die Visa verweigert.

Um die Konferenz und die Teilnahme internationaler Delegierter finanziell zu unterstützen, haben wir in Deutschland mehr als ein Jahr lang über 70.000 Euro Spenden in Bergbauregionen gesammelt. Die Internationale Bergarbeiterkoordination arbeitet für den internationalen Zusammenschluss der Kumpel und ihrer Familien. Gerade der Konferenzort in Thüringen setzt ein völkerverbindendes und weltoffenes Gegenzeichen gegen Nationalismus und Sozialchauvinismus, wie er in Deutschland vor allem von der AfD vertreten wird. Die Konferenz ist demokratisch, auf gleicher Augenhöhe, überparteilich und prägt eine weltanschauliche Offenheit. Sie lehnt Faschismus und Antikommunismus entschieden ab.“

Den Auftakt bildet ein Festakt zur Begrüßung der Delegierten, der am 31. August um 16 Uhr, in Dorndorf / Thüringen stattfinden wird. ... Die Konferenz findet dann drei Tage lang vom 1. September bis 3. September im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal / Thüringen statt.

Weitere Informationen sind zu finden auf der Webseite der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung.