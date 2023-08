Von Münster nach Dortmund - ein Zeichen der Anteilnahme und Solidarität

Am vergangenem Samstag hatten sich wieder ca. 50 Menschen versammelt, um über die aktuellen Entwicklungen im Iran und die Haltung der Bundesregierung und der EU dazu zu diskutieren. Im Rahmen des offenen Mikrofons sprach auch ein Aktivist des Internationalistischen Bündnisses. Er machte auf die brutale Erschießung des Jugendlichen Mouhamed Lamine Dramé aufmerksam, die sich - ebenfalls vor einem Jahr - keine Auto-Stunde von Münster entfernt in Dortmund ereignet hat. In diesem Zusammenhang verurteilte er die rassistisch motivierte Tat der Dortmunder Polizei sowie die menschenverachtende Flüchtlingspolitik der EU und der Bundesregierung, die ihren Anteil an dem verschärften Vorgehen der Polizei hat.

In seinem Beitrag wies er auf die zeitgleich stattfinden Demonstrationen in Dortmund hin und schlug den Teilnehmenden vor, ein Zeichen der Solidarität nach Dortmund zu senden. Dazu machte der Redner den Vorschlag, den Lieblingssong von Mouhamed Lamine Dramé über die Lautsprecheranlage als Botschaft der Anteilnahme und Solidarität an die „Dortmunder“ zu senden. Der Platz war mit einigen Hundert Menschen in den umliegenden Kaffees gefüllt. Doch zuvor wurde der Text, „YOU'LL NEVER WALK ALONE“ auf Deutsch vorgetragen.

Der Redner erklärte: “Stellt euch vor, wie dieses Lied mit diesem Text von über 80.000 Menschen mit Herzblut gemeinsam gesungen wird. Dann kann man sich vielleicht vorstellen, wovon der 16-jährige Mouhamed geträumt und wofür sein Herz geschlagen hat:

„Wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf oben und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. Am Ende des Sturms ist ein goldener Himmel. Und das süße, silberhelle Lied einer Lerche. Gehe weiter durch den Wind. Gehe weiter durch den Regen. Auch wenn sich alle Deine Träume in Luft auflösen. Geh weiter, geh weiter. Mit Hoffnung in deinem Herzen, Und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. Geh weiter, geh weiter. Mit Hoffnung in deinem Herzen. Und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen."

Hier gibt es die Stadionversion des Lieds als Video