Gesprächsrunde

„Was ich schon lange fragen wollte: „Wie ist das eigentlich im Sozialismus?“

Die Wohngebietsgruppe Stuttgart-Feuerbach lud ein. Diesmal als Stubenversammlung, weil das Musikzentrum, in dem wir sonst sind, in den Ferien geschlossen ist. Drei Männer und sechs Frauen nutzten die offene Aussprache. Wir stiegen gleich ein: „Ihr alle habt Interesse am Sozialismus. Was sind eure Vorstellungen?“.

Korrespondenz aus Stuttgart