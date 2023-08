Tarifrunde Handel

3000 Beschäftigte demonstrierten in Bochum für Reallohnerhöhung

Laut der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di folgten mehr als 3000 Beschäftigte aus 180 Betrieben dem Aufruf zum landesweiten Streiktag am 22. August in Bochum. Die Kolleginnen und Kollegen starteten ihren Demozug vor dem Bergbaumuseum. Dann ging es in die Innenstadt und wieder zurück. Die wiederholten Warnstreiks und die große Beteiligung wirken sich laut Ver.di bereits aus: „Im Großhandel gehen zum Teil keine Waren mehr raus. Im Einzelhandel fehlten Lebensmittel in den Regalen.“¹

Von wb