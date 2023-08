35 Jahre „Die Grenzgänger“

Am 16. September feiern "Die Grenzgänger" in einem großen Konzert mit vielen Gästen ihr 35jähriges Bühnenjubiläum in Bremen. Ein Jahr vor dem Fall der Berliner Mauer, 1988, begann unsere Reise durch die Geschichte in Liedern.

Es begann mit Liedern der sechs Millionen deutschen Auswanderer nach Latein- und Nordamerika und den Parallelen zu den heutigen Flüchtlingen: "Etwas besseres als den Tod finden wir überall" war die Parole der Bremer Stadtmusikanten, und Hoffmann von Fallersleben sang: "Denn wir können frei nur im Ausland leben, hier am Mississippi!"

2000 Konzerte, fünf Schallplattenpreise und zwölf CD-Produktionen später gibt es noch so viele Geschichten zu erzählen und Lieder zu singen.

Wir freuen uns auf den 90. Geburtstag der Moorsoldaten am kommenden Sonntag, das Konzert zum 50. Jahrestag des Militärputsches in Chile gemeinsam mit Uli Simon, der Bremer Kantorei mit Tim Günther, Kejoca, Saba und weiteren Musikerfreundinnen und Musikerfreunden, das Volksliederfestival auf Tour im kommenden Jahr mit "Bube König Dame" und "Walther & Treyz" - und ganz besonders auf das Jubiläumskonzert im September!

Am 16. November 2023 treten die Grenzgänger live im Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen auf.



Hier geht es zur Homepage der Band