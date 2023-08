BRICS-Gipfel startet heute in Johannesburg

In der kanadischen Provinz Ontario streiken in verschiedenen Branchen mehrere tausend Arbeiter zum Teil seit Wochen bzw. Monaten. In Windsor streiken 250 Arbeiter in der Salzmine seit sechs Monaten gegen die Auslagerung vieler Arbeitsplätze. In der Region Toronto streiken 3.700 Beschäftigte der Supermarktkette Metro Inc. seit mehr als drei Wochen für höhere Löhne. 80 Prozent der Beschäftigte arbeiten in Teilzeit und können davon nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten. 400 Arbeiter bei Hydro Ottawa streiken seit 55 Tagen, nachdem sie einen Tarifvertrag abgelehnt hatten.