Deine Leckereien für die (Berg-)Arbeiter!

An vielen Orten von Hamburg bis Albstadt, von Magdeburg bis Köln laufen Werbung und Vorbereitungen dazu. Courage-Gruppen verbinden die Sammlung von Lebensmittel- und Geldspenden für das Buffet mit dem Bekanntmachen der Bergarbeiterkonferenz und der Werbung für den Frauenverband. Jede Frau kann das unterstützen und mitmachen, jede Spende zählt! Liebe Couragefrauen, berichtet von euren Erfahrungen!

Ein Bericht von Courage-Frauen aus Hannover

Die Couragegruppe Hannover hat sich mit der Doku „Die Kohlefrauen“ (zu finden in der ARD-Mediathek) auf die Bergarbeiterkonferenz eingestimmt. Im Braunkohlegebiet Lausitz ist jeder 5. Bergmann eine Frau! Wir versuchen, über den MDR Kontakt zu den Frauen zu bekommen und sie zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz vom 31. August bis 3. September einzuladen.

In der Couragegruppe organisierten wir, welche Frau welche Leckerei für das Buffet vorbereitet und wie alles nach Truckenthal/Thüringen transportiert wird. Und wie sammeln wir für das Buffet im Stadtteil? Wir hatten bereits an einem Infostand auf dem Marktplatz das Spendenprojekt "Mitbringbuffet" bekannt gemacht. Jetzt entschieden wir uns für eine Straße, in der montags drei Frauen 150 Flyer für das Mitbringbuffet in die Briefkästen gesteckt haben. Freitags sind wir zu zweit losgezogen und haben geklingelt. Schnell haben wir gemerkt, dass es nicht ausgereicht hat, allein den Flyer für das Buffet zu verteilen, wo viel zu wenig zur Bergarbeiterkonferenz drin steht. Wir hatten aber die Faltblätter der Konferenz dabei und konnten sie vorstellen.

"Courage unterstützt den internationalen Zusammenschluss der Bergleute, die für Arbeitsplätze und Umweltschutz kämpfen". Eine junge Frau, ein junger Mann und eine Rentnerin gaben uns insgesamt 20 Euro Spende. Zwei weitere junge Frauen waren interessiert und wollten noch überlegen. Eine Frau hat sich zwei Courage-Magazine ausgesucht. Der Frauenverband Courage, der sich alle 14 Tage direkt um die Ecke im Stadtteilladen trifft, hat die Neugier geweckt. Wir hatten viel Spaß und haben gemerkt, Hausbesuche lohnen sich! Aber sie müssen gut vorbereitet und die Argumente überlegt sein. Genug Material von Courage und eine Spendendose nicht vergessen!

Direkt im Anschluss war unser Courage-Treffen, wo wir den anderen Frauen berichten und den Werbe-Einsatz gemeinsam auswerten konnten. Wir haben entschieden, die Straße noch zu Ende „abzugrasen“.

Wir freuen uns schon auf die Bergarbeiterkonferenz! Glück Auf!

Quelle: Webseite des Frauenverbands Courage

Flyer Leckereien für die Bergarbeiterkonferenz