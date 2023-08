Fast die Hälfte der Deutschen ist dagegen

Am 19. August protestierten wieder mehr als 100.000 Menschen in Tel Aviv gegen die Regierung Netanjahu und ihre reaktionäre "Justizreform". Diesmal standen die Frauenrechte im Mittelpunkt. In Tel Aviv hielten alle Redebeiträge diesmal Frauen. Anlass dafür waren die zunehmenden Versuche verschiedener Kräfte, Frauen im öffentlichen Raum einzuschränken: was ihre Kleidung betrifft oder die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Orthodoxe Juden fordern zunehmend die Verhüllung von Frauen und die Trennung von Männern und Frauen in Bussen und Bahnen. Demonstriert wurde auch in vielen anderen Städten.