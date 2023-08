Film zum 1. Weltkongress der United Front mit Untertiteln in allen Weltsprachen und noch einigen mehr

Auf dem Youtube-Kanal der revolutionären Weltorganisation ICOR und auf Rote Fahne TV ist jetzt der etwas mehr als fünfminütige Film zur Werbung für und Einstimmung auf den 1. Weltkongress zu finden. Die vom Team des Willi-Dickhut-Museums initiierte und gerade erfolgreich abgeschlossene Crowdfunding-Kampagne ermöglicht es, dass dieser Film sowie eine filmische Dokumentation des Kongresses komplett mit Spenden finanziert werden können. Das Video-Team hat sich die Mühe gemacht, den Film mit Untertiteln in allen "großen" und einigen kleineren Sprachen zu untertiteln. Eine hervorragende Sache, um damit in aller Welt die United Front bekannt zu machen und unter den Migrantinnen und Migranten in Deutschland natürlich auch.

Hier der Film auf Rote Fahne TV

Und so kann man den Film in seiner Wunschsprache anschauen: "Auf Youtube anschauen" anklicken. Dann auf das Zahnrad-Symbol in der Symbol-Leiste unten rechts klicken. Es öffnet sich ein Menü, in dem auch "Untertitel" auftaucht. Dort die Sprache auswählen und los geht's.