Gesamtprogramm des Verlag Neuer Weg erschienen

Carsten Zimmer, Geschäftsführer des Verlags Neuer Weg schreibt im Vorwort des Programms:

Liebe Leserinnen und Leser,

der Verlag Neuer Weg in der Mediengruppe Neuer Weg hat seinen Sitz in Essen. Er wurde 1972 gegründet und feierte 2022 seinen 50. Geburtstag. Der Verlag verlegt vor allem Literatur zum wissenschaftlichen Sozialismus. Zahlreiche Bücher des Verlags zur Weiterentwicklung der revolutionären Theorie sind in Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und zum Teil in Arabisch, Chinesisch und Farsi übersetzt und werden international vertrieben.

Wir sind mit unseren Ver­öffentlichungen ein Gegenpol zur Staatsreligion Antikommunismus in Deutschland. Zu den Besonderheiten unseres Verlags auf dem deutschen Buchmarkt gehört, dass wir exklusiv alle Publikationen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) herausgeben und vertreiben. Hervorzuheben ist hier das System REVOLUTIONÄRER WEG. In bislang 38 Ausgaben wird darin der Marxismus-Leninismus auf die Fragen der heutigen Zeit schöpferisch angewandt. Zusammen mit People to People fördert unser Verlag die Völkerfreundschaft und den Handel zum gegenseitigen Nutzen. Das Verlagsprogramm wird dazu um aktuelle Beilagen zu Weinen, Kunsthandwerk und Reisen ergänzt. Weiteres darüber können Sie bei den örtlichen Agenturen von People to People erfahren. Alle unsere Publikationen sind im Buchhandel zu kaufen, beim Verlag direkt oder den erwähnten Agenturen.

Glück auf!

Programm des Verlag Neuer Weg