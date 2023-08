Heute vor 90 Jahren Uraufführung von „Die Moorsoldaten“

Mit dieser Originalaussage des Moorsoldaten-Komponisten Rudi Goguel beginnt die informative WDR-Sendung „Zeitzeugen“ vom 27. August über das Lied der Moorsoldaten. Es wurde am 27. August 1933 im KZ-Börgermoor von 16 Arbeitersängern eines Solinger Arbeiterchors uraufgeführt. Die Textzeilen schrieb der Bergmann Wolfgang Esser, den Refrain der kommunistische Schauspieler Wolfgang Langhoff. In seinem berühmten Buch „Die Moorsoldaten“ berichtet er auch über die große Bedeutung der Kulturarbeit für die Kampfmoral der Gefangenen: „Wir wären auch alle wahrscheinlich sehr verzweifelt und hätten nur noch die Köpfe hängen lassen, wenn es nicht unter uns Kameraden gegeben hätte, die trotz dieser Unterdrückung gesagt hätten: ‚Kopf hoch, wir müssen zusammenstehen, wir müssen überleben!'“

Das Buch von Wolfgang Langhoff wird vom Verlag Neuer Weg verlegt

Im WDR-Bericht heißt es weiter: „Die Häftlinge gründeten eine geheime Lagerleitung, die im Untergrund Widerstand organisiert. Vor allem die Kultur wird zum Überlebensmittelpunkt: An den Sonntagen gibt es in den Baracken Lesungen und Rezitationen. ... Die Gefangenen schnitzen Figuren aus Mooreiche, basteln Instrumente oder singen ihre Lieder.“ Dr. Sebastian Weitkamp, einer der Leiter der KZ-Gedenkstätte Esterwegen, wird zitiert: „Vor allem muss man dazu sagen, dass vor allem Lieder und Gesang in den Lagern in unterschiedlicher Weise besonders präsent waren. … Gesang konnte natürlich auch die Selbstidentität der Häftlinge stärken.“

So entstand der „Zirkus Konzentrazani“ mit dem abschließenden Lied „Die Moorsoldaten“ als bewusste Antwort auf die faschistische Terror-„Nacht der langen Messer“. WDR: „Die heimliche Lagerleitung beschließt daraufhin einen Varieténachmittag, um die moralische Überlegenheit der Häftlinge zu demonstrieren und den Widerstandswillen zu stärken.“ Das gelang in beeindruckender Weise. Über die Wirkung des Liedes sagt die Sendung: „Die Häftlinge sind zunächst wie erstarrt. Manche brechen in Tränen aus. Doch bald schon stimmen alle ein und am Ende singen auch die SS Leute mit, die sich wohl ebenfalls als Moorsoldaten fühlen. ... Das Lied wird schnell zum Hit des Lagers.“

Auch der Zeitzeuge Willi Dickhut, der in dieser Zeit im KZ Börgermoor in „Schutzhaft“ war und ein Vorwort zu Langhoffs Roman schrieb, betonte in der Auseinandersetzung über das Leben in den KZs die große Bedeutung der Bewusstseinsbildung und darin auch der Kultur für die Kampfmoral. Er empörte sich über bürgerliche Darstellungen, die die Gefangenen nur als willenlose entmutigte Opfer von Folter und Terror darstellten. Man kann und muss unter allen Bedingungen kämpfen! Das ist seine Lehre daraus. Auch für heute.