IMC und United Front: Wichtige Informationen für die Brigadisten und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Wir gehen in den Endspurt zur Vorbereitung unseres historischen Zwillingsensembles – der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz (IMC) und des Gründungskongresses der United Front (UF). Es gibt ein wachsendes und jetzt schon riesiges Interesse an beiden Events. So gibt es für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz schon über 600 Anmeldungen und für den ersten Weltkongress an die 400.

Durch das sehr große Interesse an beiden Konferenzen, stehen an die inzwischen 16 Teams zur Vorbereitung und Durchführung der Konferenzen höhere Anforderungen die wir professionell und auf hohem Niveau meistern werden. Dazu ist die Mithilfe aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer erforderlich:

Für die Akkreditierung gibt es einen Fragebogen, dessen Informationen wir für die reibungslose Durchführung der Konferenzen benötigen. Wir schicken ihn mit diesem Brief mit und er wird auch schnell auf der Homepage der IMC veröffentlicht. Bitte bringt ihn ausgefüllt mit.

Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch den Abrechnungsbogen für die Konferenz bereits zu Hause auszufüllen und mit abgezähltem Geld zur Anmeldung mitzubringen. Die Partnergruppen bitten wir, das gemeinsam mit den internationalen Teilnehmern zu machen. Beide Dokumente werden in Kürze auch auf englisch veröffentlicht.

Brigadist ist, wer mehr als 70% der Zeit auf den Konferenzen arbeitet. Die entsprechenden Preise dafür sind auf dem Flyer der 3. internationalen Bergarbeiterkonferenz und dem Abrechnungsbogen.

Die Akkreditierung wird auch bereits in Dorndorf erfolgen, in der Zeit zwischen 12.00 und 19.00 Uhr. Dort erhaltet ihr auch Auskünfte zu eurem Einsatz in einem Team an einem extra Tisch. Wir bauen auf eure große Bereitschaft, flexible da mitzuarbeiten, wo gerade Mitarbeiter gebraucht werden.

am 1. Weltkongress werden wir das große Veranstaltungszelt auch dafür benötigen. Der Abbau kann erst am 7.9. sein, dazu werden noch 10 Helfer für einen halben Tag (7.9.) benötigt, ebenso wird für die Verpflegung ab dem 4.9. noch Unterstützung benötigt.

Soweit die wichtigsten Infos auf diesem Weg. Schaut regelmäßig auf die Homepage der IMC und ICOR.

Viel Erfolg in der weiteren Vorbereitung und bis bald, wir freuen uns!

Monika Gärtner-Engel, Andras Tadysiak, Dagmar Eberhard, Gabi Beisenkamp