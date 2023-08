Klassik-Brunch im Ferienpark "Plauer See"

Ich lachte herzhaft und meinte, ich hätte den Titel schon verstanden und im weiten Feld der Musik ist KLASSIK kein Kuriosum, sondern immer mal wieder gern gehört.

Am 20. August fuhr ich also mit Vaddern (Rollstuhlnutzer) in den wunderschönen Ferienpark „Plauer See" nahe Alt Schwerin/Malchow. Aufs Herzlichste vom Personal des Ferienparks und seiner Leitung, Familie Goltz, begrüßt, betraten wir den Saal. Im Nachbarraum erahnte man bereits das große Büfett. Ca. 40 Menschen von Nah und Fern, Feriengäste und Tagesbesucher, jung und alt, nahmen an den Tischen Platz.

Andreas Trendelenburg und seine Mitstreiterin Martina Wikowski wurden von Lena Goltz nochmal persönlich Willkommen geheißen. Nachdem sich alle Brunch-Besucher ein erstes Mal an kalten und warmen, veganen und / oder fleischfreudigen Speisen gestärkt hatten, starteten Martina und Andreas ihr Programm, beginnend mit einem Kurzfilm zur Entstehungsgeschichte „klassischer" Musik. Danach stellte Martina geschichtlich und inhaltlich dar, was Andreas dann gesanglich uns hören ließ. Bekannte Lieder von Händel waren vertreten, ebenso wie von Rossini, Mozart, Beethoven, Verdi und anderen, von ihrer Zeit inspirierten und dem einfachen Menschen zugetanen Musikern. Oft waren Aufstände, revolutionäre Phasen der Arbeiter- und Bauernbewegungen, Missstände in der Lebensweise der Menschen, Kritik am feudalen Adel oder der einst fortschrittlichen, dann verkommenden Bourgeoisie Auslöser oder Anlass zum Schreiben eines Musikstücks, das heute zur Klassik zählt. Einige Komponisten verwendeten Volkslieder als Grundlage oder ihre Werke wurden zu solchen.

Alles in allem für Vaddern und mich ein gelungener schöner Tag im Ferienpark. Satt im Bauch, angeregt im Hirn, machten wir uns auf dem Heimweg. Ich freute mich sehr, dass Vaddern noch mehrfach den ein oder anderen gesungenen Titel ansprach, von dessen Entstehung er so noch nicht gehört hatte. Gerne wieder. Gerne auch diese Form des Brunch mit anderen Themen. Empfehlenswert! Danke dem Team Ferienpark „Plauer See" für die erfüllende Zeit und für die leckeren Speisen!