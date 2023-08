Pressemitteilung des Korea Verbands, Berlin

„Meer geht nicht! - Stoppt die radioaktive Verseuchung der Meere“

Die Verklappung von 1,3 Mio. Tonnen radioaktiven Kühlwassers aus dem havarierten japanischen Fukushima-AKW über die nächsten 30 Jahre steht unmittelbar bevor. Aus diesem Grund veranstalten Solidarity of Korean People in Europe und Korea Verband e. V. am Freitag, 25. August, um 17 Uhr, am Brandenburger Tor (Pariser Platz 1) eine Mahnwache.