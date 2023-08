Megafeuer – der Planet brennt!

Die Feuerwalzen bedrohen jetzt Städte wie Kelowna und Yellowknife. Zehntausende wurden evakuiert. Die mit Feinstaub verschmutze Luft bedroht die Gesundheit von 100 Millionen Menschen bis in die USA. Feuerwehrleute und Freiwillige arbeiten 36 bis 48 Stunden Schicht bis zum Limit.

Megafeuer – eine neue Dimension!

Wo es schon immer Waldbrände gab und sei es auch durch Brandstiftung, werden sie jetzt zu tödlichen Infernos in bisher ungekannter Intensität. Die begonnene globale Klimakatastrophe mit ihrer massiven Erhitzung der Atmosphäre, immer häufigeren, heißeren und längeren Rekordhitze- und Dürrewellen schon früh im Jahr führt zu massiven Bränden, nicht nur in der bisher üblichen Brandsaison. Fehlender Regen und starker Wind steigern das bis zur Unbeherrschbarkeit.

Die Jahre 2015 bis 2022 waren die heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die seit 1930 erfassten Waldbrände ereigneten sich überwiegend seit Beginn der 2 000er Jahre. Allein in der EU stieg die Zahl der Waldbrände bis zum 19. August 2023 auf 1 106 gegenüber dem Durchschnitt von 724 der Jahre 2006 bis 2022. Die abgebrannte Fläche stieg auf 3 287 Quadratkilometer im Vergleich zu 2 322 im Durchschnitt. In Deutschland zerstörten 2 397 Waldbrände in 2022 3 058 Hektar Wald, mehr als der Durchschnitt von 847 Hektar seit 1991. Weitgehend ausgeklammert bei der bürgerlichen Presse ist die Tatsache, dass 70 Prozent der jährlich verbrannten Erdoberfläche in den Savannen Afrikas liegt.

Brände gab es doch schon immer?

Feuer hatten schon immer auch eine biologische Funktion. Reisig am Boden verbrannte und lieferte Nahrung für die Pflanzen. Samen von feuerliebenden Pflanzen fanden dadurch bessere Bedingungen zum Keimen. Brände durch Blitzeinschläge wurden früher schnell beendet durch die damit verbundenen Gewitter mit heftigen Regenfällen. Erst durch die kapitalistische Forstwirtschaft von internationalen Holzmonopolen mit der Vernichtung der Urwälder, Monokulturen und Plantagenwirtschaft mit leicht brennbaren Nadelbäumen entstand in Wechselwirkung mit der globalen Umweltkatastrophe die Grundlage für diese Megafeuer. Urwälder haben kaum brennbares Material am Boden. Die Bäume schaffen ihr eigenes, feuchtes Lokalklima, in dem Humus und dicke, tote Stämme als Wasserspeicher eine große Rolle spielen. Sie müssen geschützt werden.

AfD leugnet wachsende Gefahr Megafeuer

Treu zu ihrer Phantasterei, dass die Klimakatastrophe eine Erfindung „realitätsferner links-grüner Ideologie ist“, vertrat Dr. Uwe Hellstern, umweltpolitischer AfD-Fraktionssprecher im Landtag von Baden-Württemberg, dass 40 Prozent der Brände auf menschliches Versagen zurückzuführen sind und bei mehr als der Hälfte die Ursache unklar ist. Unabhängig davon, was der genaue Auslöser eines Feuers im Einzelnen ist, muss man schon dicke Tomatenscheiben auf dem Augen haben, die reale Welt und die dramatische Entwicklung so auszublenden.

Megafeuer treiben die globale Umweltkatastrophe voran!

Wälder speichern etwa die Hälfte des auf der Erde gebundenen Kohlenstoffs, funktionieren wie riesige Klimaanlagen, schützen Wasser und Böden und beinhalten große Teile der Arten. Die seit Wochen anhaltenden Waldbrände in Kanada haben bis Ende Juli 290 Megatonnen des Treibhausgases CO 2 freigesetzt, doppelt soviel wie beim bisherigen Rekord aus dem Jahr 2014 von 138 Megatonnen. Das verstärkt wiederum die Erderhitzung. Kronenbrände mit Temperaturen bis über 1 000 Grad Celsius lösen Totalbrände aus und zerstören die ganze Vegetation und die tierischen Lebewesen.

Schutz der Wälder dringende Notwendigkeit!

Neben dem sofortigen Stopp der Rodung sämtlicher Regenwälder und Einschränkung der Waldwirtschaft zum Schutz der borealen Wälder müssen nachhaltige Aufforstungsprogramme mit standortgerechten Mischwäldern durchgesetzt werden. Die umfassende Prävention zur Verhinderung von Waldbränden muss sofort ausgebaut werden. Die beste Schutzmaßnahme zur Rettung der Wälder, der Natur und der Menschheit ist der Kampf um eine sozialistische Gesellschaft.

Dieser Artikel steht Leserinnen und Lesern von Rote Fahne News kostenfrei zur Verfügung. Die Erstellung von Rote Fahne News ist jedoch nicht kostenlos. Hier erfahren Sie / erfahrt ihr, wie man bequem für Rote Fahne News spenden kann!