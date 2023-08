Politischer Prozess gegen den Suryoye-Aktivisten Sami Grigo Baydar

Sami Baydar wird wegen seiner Solidaritätsarbeit für die Suryoye (Aramäer, Assyrer, Chaldäer) in der Türkei und in Europa und seiner Fürsprache für linksgerichtete Aktivisten und Künstler wie Grup Yorum von deutschen Behörden, teilweise in enger Zusammenarbeit mit der faschistischen türkischen Regierung, kriminalisiert, verfolgt und unterdrückt. Am 18. Januar 2023 hat er einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen "Zuwiderhandlung gegen Verbote nach dem Vereinsgesetz" und eine Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro, verteilt auf 180 Tagessätze, erhalten. Sami Baydar wird sich der Einschüchterung und den Repressalien nicht beugen. Der Volksrat der Suryoye in Europa ruft alle aktiven linken, fortschrittlichen, demokratischen, antifaschistischen und antiimperialistischen Menschen auf, sich mit Sami Grigo Baydar zu solidarisieren und als Prozessbeobachter bei der Gerichtsverhandlung teilzunehmen. Die Verhandlung findet am 5. September um 9 Uhr im Sitzungssaal 146 des Amtsgerichts Augsburg, Göggingerstr. 101, 86199 Augsburg statt.