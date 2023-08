Saisonarbeiter der Feuerwehr: Heuern und feuern – trotz heldenhaftem Einsatz

Wie sich herausstellte sind die Feuerwehrleute in den beigen Uniformen die Saisonarbeiter der Feuerwehr, die jeden 1. Mai eingestellt und jeden 31. Oktober wieder entlassen werden. Sie sind die Leute, die in den Einsatz geschickt werden und nicht wissen, wo sie morgens im ganzen Land in Feuerwehrfahrzeugen, in Transportern oder sogar in Hubschraubern sitzen werden. Sie arbeiten in der Regel 24 Stunden.

Ihre Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert für die Feuerwehr, aber sie werden im Oktober entlassen und nach der Entlassung nicht weiter bezahlt!

Diese Jungs haben im November 2021 vor dem Ministerium für Katastrophenschutz in Athen für die Übernahme in die Feuerwehr protestiert – nachdem sie jahrelang ausgebeutet worden waren. Was machte die Regierung? Die Regierung schickte Bereitschaftspolizei, um sie zu verprügeln! Die Regierung spritzte mit Chemikalien um sich, um sie zu vergiften! Und am Abend des 24. sahen wir in den Nachrichten, wie Ministerpräsident Mitsotakis diese Jungs in einer Cafeteria für ihre heldenhafte Arbeit gelobt hat. Viele Menschen – darunter ich – waren entsetzt über diese heuchlerische und arbeiterfeindliche Politik der rechten Mitsotakis-Regierung.