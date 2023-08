Seoul: Proteste gegen Einleitung von Fukushima-Wasser

Das Pflegepersonal am Robert Wood Johnson University Medical Center in New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey streikt seit dem 4. August gegen die Überlastung der Beschäftigten durch Unterbesetzung in der größten Klinik des Bundesstaates. Die Krankenschwestern und -pfleger beklagen eine massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in der Klinik, was auch Auswirkungen auf die Behandlung der Patienten habe. Weitere Forderungen der Gewerkschaft betreffen die Kosten für die Krankenversicherung und Löhne.