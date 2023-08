Taliban nehmen acht mutige afghanische Frauen fest

In einer jüngsten und besorgniserregenden Entwicklung haben Taliban acht Personen festgenommen, die mit der Bewegung „Union und Solidarität afghanischer Frauen“ in Verbindung stehen. Zuvor hatten die Taliban eine Versammlung protestierender Frauen in Kabul angegriffen. Die Nachricht ist einer Insiderquelle entnommen, die an Hasht-e Subh (8 Uhr morgens - Anmerkung Übersetzer) ging. Laut dieser Quelle wurden die verhafteten Frauen als Hajar, Khatol, Lima, Farida Moheb, Husna idnetifiziert; dazu kommen drei weitere, deren Namen nicht bekanntgegeben wurden.

Die Taliban haben diese acht Frauen in Kabul festgenommen und in Gewahrsam genommen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem 20. August. Die Frauen hatten sich versammelt, um eine Veranstaltung zu organisieren, aber der Ort war umstellt und sie konnten den Ort nicht verlassen. Taliban drangen bei Einbruch der Dunkelheit in das Gelände ein und nahmen die Frauen fest. Rawa hat von Hasht-e Subh Fotobeweise erhalten.

Unterdessen bestätigte die Bewegung „Union und Solidarität afghanischer Frauen“ den Vorfall durch eine offizielle Erklärung und bestätigte, dass diese Frauen festgenommen wurden, bevor sie ihre geplante Protestaktion durchführen konnten. In der Erklärung heißt es: „Mitglieder dieser Bewegung hatten aus Sicherheitsgründen geplant, auf engstem Raum auf dem Khairkhana-Platz in Kabul zu protestieren. Doch bevor der Protest stattfinden konnte, stürmten Taliban-Truppen das Gelände und nahmen acht dieser Frauen fest.“

Es ist wichtig anzumerken, dass dies nicht der erste Fall ist, in dem die Taliban Aktivistinnen festnehmen. Seitdem die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernommen haben, haben sie den Bürgern des Landes eine Menge Beschränkungen auferlegt.





