Textilarbeiterinnen protestieren gegen Entlassungen

In der Stadt Barkhan in der pakistanischen Provinz Belutschistan protestieren seit mehreren Tagen Hunderte Schülerinnen der staatlichen Oberschulen gegen den Lehrermangel. Seit vielen Monaten sei der Lehrermangel so hoch, dass praktisch kein Unterricht mehr möglich ist. Viele Schulen in der Provinz sind auch in sehr schlechtem baulichem Zustand. Viele Schüler verlassen die Schulen ohne Abschlüsse, weil der Unterricht miserabel ist und Bücher und sonstiges Unterrichtsmaterial fehlt. Ganz Pakistan steckt in einer tiefen politischen und ökonomischen Krise.