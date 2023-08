Vorwurf des Union Busting: Tesla warnt wegen Gewerkschafts-Stickern vor Kündigungen

Nachdem Aufkleber der Gewerkschaft IG Metall auf dem Gelände von Teslas Werk in Grünheide verteilt wurden, verschickte das Unternehmen eine Mitteilung an seine Beschäftigten. Nach Recherchen von Business Insider soll das Unternehmen dabei sogar mit einer fristlosen Kündigung gedroht haben. Gewerkschaftsnahe Angestellte werten das Verhalten Teslas dem Bericht zufolge als Versuch des Union Busting, also das Bekämpfen der Arbeit von Gewerkschaften und Betriebsräten.

Im kommenden Jahr stehen in der Gigafactory in Berlin-Brandenburg Wahlen an. Der erste Betriebsrat wurde 2022 gewählt. Die Sticker sollen laut Business Insider Teil des laufenden Wahlkampfes gewesen sein. Bereits Ende Juni 2023 habe Teslas Werksleitung nach einer Flyer-Aktion der IG Metall eine ähnliche Nachricht an die Belegschaft verschickt, heißt es. Ein Sprecher der IG Metall sah auf Nachfrage von Golem.de jedoch keinen direkten Zusammenhang mit der anstehenden Wahl.

Aktuell gehe es nun konkret um Sticker, die Ende Juli 2023 auf dem Werksgelände verteilt worden seien und von denen Business Insider auch ein Foto veröffentlichte. Sie tragen die Aufschriften: "Unsere Gesundheit ist wichtiger als die nächste Milliarde von Elon", "Unsere Sicherheit ist wichtiger als der nächste Produktionsrekord" und "Unsere Zeit für Familie und Freundschaft ist wichtiger als der Aktienkurs!" Einem Sprecher der IG Metall zufolge handle es sich bei den Aufklebern um statische Sticker, die ohne Rückstände entfernt werden können. ...

