„WDR“-Hörspiel über Rojava – auch ICOR-Klinik kommt vor

In Sandton in Johannesburg tagen zur Zeit die Vertreter der BRICS-Staaten. Deswegen versammelten sich dort am Dienstag hunderte Klimaaktivisten aus verschiedenen afrikanischen Staaten und formulierten ihre Forderungen im Kampf gegen die Klimakrise, vor allem ein schnelles Ende der fossilen Verbrennung. Die Demonstranten fordern vor allem von der chinesischen Führung, aus dem Öl-Pipelineprojekt der East African Crude Oil Pipeline (EACOP) in Uganda und Tansania auszusteigen, das riesige Umweltschäden verursacht und von China finanziert wird. Beteiligt an der Protestaktion waren folgende Organisationen: Abahlali BaseMjondolo, Earthlife Africa, Green Connection, Action in Solidarity, Pepper Bark Environmental, Climate justice Coalition, Inner City Federation, Xtinction Rebellion, Ndifuna Ukwazi, African Climate Reality Project and the Indigenous People of Biafra (IPOB).