Werbebrigade für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz

Wenn wir in die Polarisierung gegangen sind, bekamen wir interessante Antworten

Am Samstag startete unsere Brigade im Norden von Thüringen zur Werbung für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz. In wechselnder Zusammensetzung sind wir zwischen sechs und 13 Leute, die fünf Tage lang täglich Einsätze in der Region machen: vor den hiesigen Zechen und Bergbauzulieferbetrieben. Zusätzlich machen wir Straßenumzüge in Nordhausen und Sondershausen und Einsätze in Gebieten, an denen sich viele Jugendliche aufhalten.

Korrespondenz