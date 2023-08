Wirtschaftsweise hat schlechte Rentenformel abgeschrieben

Wenden wir uns der genialen Formel selbst zu! Der unmittelbare Nutzen liegt auf der Hand: von 2019 bis 2022 sank die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland um 0,6 Jahre.³ Ursache sind die Corona-Pandemie und die miserable Vorsorge dafür durch die Regierung. Dank Frau Grimm können wir sofort um 0,4 Jahre früher in Rente gehen. Das ist doch schon mal ein Anfang.

Blicken wir jetzt mal, mit der goldenen Formel der Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung,über die Ländergrenzen hinweg: Im Vergleich von 16 westeuropäischen Ländern liegt die Lebenserwartung der Männer in Deutschland auf Platz 15 und die der Frauen auf Platz 14.⁴ Entsprechend muss also auch das Rentenalter in Deutschland unter den niedrigsten in Europa liegen. Da gibt es allerdings Korrekturbedarf. Denn unter 26 europäischen Ländern ist Deutschland mit einem Rentenalter von 67 Jahren absolute Spitze. Dagegen gehen Menschen in Luxemburg, Slowenien, Italien oder Griechenland mit 62 Jahren in Rente.⁵ Die goldene Formel lässt uns sofort um Jahre früher in Rente gehen. Details wird Frau Grimm sicher in Kürze liefern.

Ein weiteres lohnendes Anwendungsgebiet der „goldenen Formel“ ist die Lebenserwartung nach Berufsgruppen. Männliche Beamte leben im Schnitt 86,5 Jahre, männliche Arbeiter 80,9 Jahre.⁶ Die „goldene Formel“ zum Nutzen der besonders belasteten Berufsgruppe der Arbeiter angewandt, können diese 3,73 Jahre früher in Rente gehen. Beziehen wir jetzt noch die Lebenserwartung nach Einkommensgruppen ein, wo Menschen der höchsten Einkommensgruppe in Deutschland 4,9 Jahre länger leben als Menschen der niedrigsten Einkommensgruppe.⁷ Und schon genießen die ärmsten Menschen einen um weitere 3,27 Jahre früheren Renteneintritt, wenn auch sicher nicht mit einer üppigen Rente. Da fehlt noch eine „goldene Formel“, an der Frau Grimm sicher gerade noch arbeitet.

Für schlecht bezahlte Arbeiter nach Corona im Europa-Vergleich ist die Forderung der MLPD für einen Renten-Eintritt für Männer mit 60 durch die „goldene Formel“ nun höchst wissenschaftlich bestätigt. Für die Forderung nach Renteneintritt für Frauen mit 55 Jahren muss Frau Grimm ihre Formel noch etwas erweitern, aber es dürfte für unsere „Top-Ökonomin“⁸ ein leichtes sein, hier eine „Platin-Formel“ zu erfinden.