Adelaide: Lehrkräfte streiken für höheren Lohn

Das US-Monopol 3M muss in einem Rechtsstreit mit Angehörigen der US Army insgesamt 5 Milliarden US-Dollar in bar und 1 Milliarde US-Dollar in Aktien zahlen. Ein Tochterunternehmen von 3M hatte angeblich fehlerhafte Ohrstöpsel an das US-Militär geliefert. Dort waren sie von 2003 bis 2015 in der Ausbildung und im Kampf – unter anderem in Afghanistan und im Irak eingesetzt. Die Kläger werfen dem Monopol vor, Konstruktionsfehler verschwiegen, Testergebnisse gefälscht und keine Anweisungen für den richtigen Gebrauch der Ohrstöpsel gegeben zu haben, was zu Hörschäden geführt habe. Mit der jetzigen Einigung will das Monopol insgesamt 260.000 Klagen aus dem Weg räumen.