Aktualisiertes Flugblatt der MLPD Südliches Rheinland

Rund 900 Beschäftigte des Kaufhausunternehmens Sogo & Seibu in Tokio traten heute in den Streik gegen den Verkauf der Tokioter Niederlassung Seibu an den US-Investor Fortress Investment. Viele versammelten sich mit Plakaten vor dem Saibu-Kaufhaus, sie wurden auch von anderen Gewerkschaftern unterstützt. Allerdings gab es keinen Streik in anderen Niederlassungen von Sogo & Seibu. Streiks sind in Japan äußerst selten, in diesem Sektor ist es der erste seit 61 Jahren. Sogo & Seibu gehört zum japanischen Einzelhandelskonzern Seven & i Holding.