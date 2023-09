Antikriegstagsaktion: „Wir Arbeiter und kleinen Leute tragen große Verantwortung“

„Mit dieser Aktion heute fordern wir: Der Krieg um die Ukraine muss sofort beendet werden! Aktiver Widerstand gegen alle imperialistischen Kriege!"

Mit Sicherheit war dies heute in Deutschland die am meisten internationalistisch zusammengesetzte Antikriegsaktion. Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz, die zur Zeit hier stattfindet, verwirklicht die Einheit von Austausch und praktischer Zusammenarbeit lebendig.

Nach dem Antikriegslied „Es ist an der Zeit“ sprach Oleg aus der Ukraine, 86 Jahre alt, am Mikrofon: "Als ich vier Jahre alt war, war schon mal Faschismus und der Zweite Weltkrieg. Ich erlebte Hunger, Kälte, Tuberkulose und psychische Erkrankungen. Fliegeralarm, Bomben, vier Mal wurde auf mich geschossen. Jetzt ist in der Ukraine ein großer Krieg, wo Brüder Brüder ermorden. Die Menschen in der Ukraine und in Russland wollen in Frieden leben! Der Krieg muss sofort beendet werden. Dafür tragen wir Arbeiter und kleinen Leute eine große Verantwortung. Dieser imperialistische Krieg ist der Beginn von einem Dritten Weltkrieg. Ich bin gegen diesen imperialistischen Krieg! Ich bin für die Arbeitereinheit international, die diesen Krieg beenden muss und für ein friedliches Leben in einer Welt ohne Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung.“

Sehr passend folgte ein Grußwort aus Russland von der Union der Maoisten aus dem Ural: „Heute, wo die Imperialisten Russlands einen Krieg gegen die Ukraine organisiert haben und die Imperialisten der ganzen Welt einen 3. Weltkrieg vorbereiten, ist die internationale Solidarität der Bergleute und Arbeiter besonders wichtig, genau wie damals im Jahr 1919. Es ist notwendig, den Rücken des Monopolkapitals anzugreifen, das der Menschheit das Grab bereitet. Solche Streiks und der internationale Kampf der Arbeiterklasse können der einzige Garant für den Frieden auf der Erde sein.“

Nach einem griechischen antifaschistischen Lied wurde die Aktion mit einer kurzen, kämpferischen Demonstration samt Trommelgruppe beendet.