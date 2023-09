Aufruf der kämpferischen Weltfrauenbewegung der Basisfrauen in Europa zum Antikriegstag 2023

Wir, die Frauen der Weltkonferenz der Basisfrauen, lehnen den imperialistischen Krieg in der Ukraine und alle imperialistischen Kriege ab. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand. Wir rufen auf, am Antikriegstag für eine Welt in Frieden und Völkerfreundschaft auf die Straße zu gehen. Der Krieg in der Ukraine, der sich am 24. Februar, zum ersten Mal jährte, hat bereits mehr als 200.000 Menschenleben gekostet, Frauen und Kinder sind am stärksten betroffen.

Er hat Millionen von Menschen gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen, er hat zu einer weit verbreiteten Zerstörung ukrainischer Städte geführt, Infrastruktur, Versorgungs- und Lieferketten zerstört und das Leben für Menschen auf der ganzen Welt noch schwieriger gemacht.

Dieser Krieg eskaliert bereits, indem viele europäische NATO-Länder und die USA ihn unterstützen - mit Waffen, Ausbildung von Soldaten und vielem mehr. Er hat das Potenzial zu einem Dritten Weltkrieg, was das Leben und die Lebensgrundlagen von Menschen auf der ganzen Welt bedrohen würde.

Die imperialistischen Kriege verschärfen auch die begonnene globale Umweltkatastrophe.

Wir sehen im Niger mit einem möglichen militärischen Eingreifen der ECOWAS-Länder die Gefahr einer Eskalation mit weltweiter Bedeutung.

Wir können nicht tatenlos zusehen. Wir, Vertreterinnen der Weltkonferenz der Basisfrauen, rufen den weltweiten Friedensappell aus und fordern alle friedliebenden Menschen auf, sich entschlossen für einen Waffenstillstand einzusetzen und einen langfristigen Frieden zu erkämpfen.

Nehmt ihnen die Welt aus der Hand eh sie vergiftet und verbrannt!

Stoppt den Kriegswahnsinn – aktiver Widerstand jetzt!

Wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihre Stimmen für den Frieden.

Wir laden Sie ein, sich unserem Aufruf anzuschließen.

Gemeinsam sind wir stark und können zeigen, dass es Alternativen gibt, dass es eine weltweite Frauenbewegung gegen Krieg und Militarisierung gibt.