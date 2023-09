Bergarbeiter solidarisch mit streikenden LEAG-Beschäftigten

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Euer Streik an allen Standorten der LEAG am 1. September war beeindruckend! Alle Tagebaue und alle Kraftwerke habt ihr für 6 Stunden im Tarifkampf bestreikt. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern! Wir stehen fest an eurer Seite!

Im Frühjahr standen die Kumpel von Kali + Salz im Kampf um höhere Löhne. In Zielitz hatten sie ein Transparent: „Wir sind mehr – wir sind die Macht! Wenn ihr über uns lacht, steht der Schacht!“

Ganz in diesem Sinn versammeln sich zur Zeit Bergleute aus 30 Ländern in Truckenthal/Thüringen zur 3. internationalen Bergarbeiterkonferenz. Uns bewegt die Sorge über die wachsende Kriegsgefahr weltweit, und auch über den Krieg in der Ukraine. Aber wir wissen zugleich, 50 Millionen Bergleute weltweit sind eine Macht, wenn sie geschlossen handeln. Das brauchen wir, im Kampf um höhere Löhne, um Arbeitssicherheit, um den Frieden, und um ein würdevolles Leben und den Schutz der natürlichen Umwelt.

In den letzten Monaten war es die Erfahrung der Lohnkämpfe in Deutschland, daß ohne einen unbefristeten Streik kein voller Erfolg möglich ist. Eure Forderung von 12% mehr Lohn mit 12 Monaten Laufzeit ist mehr als berechtigt. Haltet daran fest!

Wir wünschen euch von Herzen viel Erfolg!

Hoch die internationale Solidarität!

Glück Auf!

Wir laden euch herzlich ein zur internationalen Bergarbeiterkonferenz in Truckenthal/Thüringen, die noch am heutigen Sonntag andauert.

Informiert euch über die Beratungen und Ergebnisse auf: minersconference.org