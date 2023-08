Das übernächste Rote Fahne Magazin 19/2023 wird unter Titel "Düstere Wolken am Horizont" die aktuelle weltweite Wirtschaftsentwicklung behandeln. Schreibt uns über eure Erfahrungen aus Diskussionen in Betrieben, mit Nachbarn. Habt ihr eigene Analysen, Argumente oder auch Fragen zum Thema? Wie wirkt sich der verschärfte Konkurrenzkampf in den Betrieben aus? Welche Diskussionen gibt es über die Ursachen des Krisenchaos? Wir freuen uns auf Korrespondenzen, Infos und Berichte. Bitte bis Dienstag, 3. September, an rotefahne@mlpd.de!