Chinesische Marxisten-Leninisten diskutieren Rote-Fahne-Artikel

In China haben sich im ganze Land Studiengruppen gebildet, in denen sich revolutionäre Studenten und zum Teil Arbeiter organisieren. Oftmals sind diese aus offiziellen Marxismus-Gruppen an den Universitäten hervorgegangen.

Von einem Korrespondenten aus Gelsenkirchen