Delhi: Frauen fordern "Stop Killing Us"

Hunderte Frauen, die Angehörige in der Abwasser- und Abfallentsorgungswirtschaft haben bzw. durch Unfälle verloren haben, versammelten sich am Montag in Neu Delhi und prangerten die Lügen der Modi-Regierung an, die die tödlichen Unfälle der Arbeiter in den Abortgruben des Landes verschweigt. Die dreckige und äußerst gefährliche Arbeit wird von Dalits ausgeführt. "Dalits" sind im indischen Kastensystem Menschen "ganz untern", "Unberührbare". Sie machen fast ein Viertel der Bevölkerung aus. Die hindunationalistische Regierung hatte im Parlament behauptet, in diesem Jahr habe es nur neun Tote in diesem Bereich gegeben, während die Protestbewegung von 59 Toten spricht, die in diesem Jahr an den tödlichen Gasen gestorben sind. Die Demonstranten kamen aus zehn indischen Bundesstaaten und sie fordern von der Regierung, dass sie für sichere Arbeitsbedingungen sorgt und die Diskriminierung der Dalits beendet.