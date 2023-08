Einladung zur Pressekonferenz am 31. August in Dorndorf

Es sind nur noch wenige Tage bis zur bedeutsamen 3. Internationalen Bergarbeiter-konferenz vom 31.8. bis 3.9. in Thüringen. Deshalb lädt die internationale Koordinierungsgruppe (ICG) zu einer Pressekonferenz am 31.8. von 14-15 Uhr nach Dorndorf ein. Die Pressekonferenz findet im Kulturhaus in Dorndorf, Lange Straße 9, 36460 Krayenberggemeinde statt.

Sie werden sich dort mit kompetenten internationalen Vertretern der kämpferischen Bergarbeiterbewegung unterhalten können. Aus erster Hand erfahren sie, unter welchen Bedingungen Bergleute und ihre Familien in den meisten Ländern der Erde arbeiten müssen, wie sie sich für ihre sozialen und politischen Interessen einsetzen und welche Rolle der Kampf gegen die Umweltzerstörung dabei spielt. Und welche Ziele sich die Bergleute auf der Konferenz gestellt haben.

Ein großes Problem besteht immer noch in der Verweigerung der Einreise für zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl zur 3. IMC als auch zur United Front. Dazu Andreas Tadysiak, Hauptkoordinator der ICG: „Wir protestieren energisch, dass aus fast 10 Ländern Teilnehmerinnen und Teilnehmern Steine in den Weg gelegt werden an einer oder beiden Konferenzen teilzunehmen. Das ist eine politische motivierte Behinderung international bedeutsamer Beratungen. Inzwischen gibt es Protest aus ganz Deutschland, letzten Samstag fand eine halbstündige Protestaktion vor dem Kanzleramt statt. Wir setzen alles daran, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Einreis zu ermöglichen.“

Auf der Pressekonferenz werden Sie auch über den aktuellen Stand der Visa-Erteilung informiert werden. Die internationale Koordinierungsgruppe (ICG) lädt Sie herzlich ein, anschließend an der Festveranstaltung ab 16 Uhr teilzunehmen.

Infos an: info@minersconference.org

Gerd Pfisterer Pressesprecher

imcdo@gmx.de

Telefon: 0177/29 14 772