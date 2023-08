Filme zum Bergbau und zum Kampf der Bergarbeiter

Die vielseitige Sammlung enthält Spielfilme, Dokumentarfilme sowie Dokumente der Internationalen Bergarbeiterseminare der Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF. Erstmals gekauft werden kann sie am Stand der Mediengruppe Neuer Weg bei der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz - später beim Willi-Dickhut-Museum (Bestellungen an info@willi-dickhut-museum.de).

Der Stick kostet 50 Euro. Der Überschuss aus dem Verkauf geht an das Willi-Dickhut-Museum und das Film- und Medienstudio der Mediengruppe Neuer Weg.

Aus rechtlichen Gründen ist ein Verkauf nur an Mitglieder der Willi-Dickhut-Bücherei möglich. Eine Mitgliedschaft zum Preis von 2 Euro monatlich ermöglicht die kostenlose Leihe von DVDs und Büchern des wissenschaftlichen Sozialismus. Formulare zur Mitgliedschaft sind am Büchertisch der MNW oder des Willi-Dickhut-Museums in Truckenthal erhältlich.

